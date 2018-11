Al via la terza edizione del Bari Fashion Red Carpet di Vincenzo Maiorano. Il fashion creator e organizzatore di eventi ha ufficializzato la data dell'evento di moda che quest'anno si terrà presso l'Università degli Studi di Bari. Quando si svolgerà? Il 9 novembre a partire dalle ore 20.

La giornalista e conduttrice televisiva Daniela Mazzacane presenterà il BFRD 2018.

L’obiettivo di questo evento è promuovere, valorizzare e sostenere il commercio e la moda pugliese, favorendo tutte quelle piccole-medie imprese e realtà di nicchia che rappresentano l’eccellenza locale con lo scopo di fare rete nel territorio e pensare in modo nuovo. Un’occasione davvero rara e importante per dare lustro alle aziende del settore tessile-moda del nostro territorio, che è ricco di risorse inutilizzate o non sfruttate in maniera appropriata e vincente.

Un evento in linea con la politica di valorizzazione della creatività, della bellezza, della qualità e saper fare delle produzioni pugliesi. Il tema del Bari Fashion Red Carpet 2018 è rigorosamente top secret.

Le aziende che contribuiranno e parteciperanno al Fashion RedCarpet III sono: la Camiceria Briams di Angela Tana, Nino Armenise, 163 Monopoli di Antonia Napoletano, Vito Di Terlizzi per le spose e Fara Leva. I co-partner dei brand saranno Carmela Palermo ed Enza Martellotta con le loro creazioni. Teka Gioielli farà una breve apparizione durante la sfilata delle creazioni di Briams. Hair Beauty & Spa di Raffaele De Girolamo si occuperà dell’acconciatura e del make up delle modelle.

Un evento di moda davvero imperdibile per gli appassionati di moda e gli addetti ai lavori, aperto a tutti e gratuito.