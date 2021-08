Milan nel Gruppo B con Atlético, Liverpool e Porto; Inter nel Gruppo D con Real Madrid, Shakhtar e Sheriff; Atalanta nel Gruppo F con Villarreal, Manchester United e Young Boys; Juventus nel Gruppo H con Chelsea, Zenit e Malmö.

Questi gli accoppiamenti sorteggiati giovedì a Istanbul per la fase a gruppi della Champions League 2021-22, con e 32 finaliste divise in 8 gruppi da 4 squadre.

La fase a gironi si concluderà a dicembre, a cui seguirà il sorteggio per gli ottavi di finale, da cui partirà la fase ad eliminazione diretta. La finale è in programma il 28 maggio a San Pietroburgo. Da ricordare che a partire da quest'anno i gol segnati in trasferta non varranno più doppio in caso di parità.

Pertanto l’unico parametro preso in considerazione per determinare il risultato finale di una gara sarà la somma delle reti fra andata e ritorno: in caso di parità, si procederà con i supplementari e gli eventuali calci di rigore.

Tra le italiane, come dimostra l'esito del sorteggio, ad uscirne peggio è il Milan, che doveva comunque pagare lo scotto di partire dalla quarta fascia.

Si parte il 14-15 settembre, poi i turni successivi si disputeranno il 28/29 settembre, il 19/20 ottobre, il 2/3 novembre, il 23/24 novembre e infine il 7/8 dicembre.