Miss Reginetta d'Italia 2019 in Puglia e Basilicata: tra i primi nomi selezionati Clarissa Flora e Alessia Mancarella

La fase finale della nuova edizione del rinomato concorso di bellezza, Miss Reginetta d'Italia 2019, è organizzato da New Meta Event e diretto da Alessio Forgetta che negli anni ha scoperto le più belle ragazze della penisola, si terrà dal 28 agosto all’1 settembre nella rinomata località turistica di Chianciano Terme con serate finali condotte da Jo Squillo che andranno in onda sulle reti Mediaset, Rete4, TgCom e su Tv Class moda.

Sono in corso le importanti selezioni regionali sia in Puglia che in Basilicata. Al timone c'è il manager e fondatore di Fatti per il Successo Academy, Miky Falcicchio.

Tra i primi nomi selezionati alle tappe provinciali, ci sono quelli di Clarissa Flora e Alessia Mancarella.

Ma siamo solo alla prima fase… e partecipare è semplice! Tutte le aspiranti reginette d’Italia possono iscriversi gratuitamente al sito nazionale www.reginettaditalia.it e restare in contatto con il talent di zona, vale a dire il fondatore di Fatti per il Successo Academy Miky Falcicchio per Puglia e Basilicata.