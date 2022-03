Massimiliano Nicolini spiega cosa ci aspetta nel prossimo futuro.

Il metaverso, il mondo virtuale immersivo, basato sulla blockchain, dove si svolgeranno la maggior parte delle attività quotidiane, è ancora solo un concetto. Ma è un concetto in cui esiste già una proprietà immobiliare di valore, una quantità crescente di richieste da parte dei brand e un posto fisso nella cultura dominante. Ma quali parti della vostra vita si sposteranno e dovrebbero spostarsi online, e come?. A causa della pandemia, una parte sostanziale della forza lavoro ora ha almeno un anno o due di esperienza di smart working da remoto. Ma cosa succederà al lavoro in un mondo post-Covid?

Molte persone influenti, capi azienda e politici, sostengono a spada tratta il ritorno in ufficio, almeno in qualche modo. Alcune delle voci principali del mondo della tecnologia, tuttavia, credono che il telelavoro sia solo un pitstop sulla strada verso un lavoro condotto con occhiali di realtà aumentata (VR) e guanti di motion capture. Bill Gates, per esempio, ha recentemente previsto che le riunioni di Zoom migreranno verso il metaverso entro due o tre anni.

Un ufficio virtuale per team remoti, il futuro sarà ibrido: il metaverso non sostituirà l'ufficio fisico, ma lo trasformerà in meglio, e la distinzione tra uffici virtuali e fisici si dissolverà presto. Lavorare di persona aiuta a costruire più rapidamente una mutua fiducia, ma gli uffici virtuali nel metaverso hanno un grande potenziale, perché l’ufficio moderno è insufficiente”. Per esempio, Dropbox sta sostituendo gli uffici tradizionali con degli studios, che si appoggiano a modalità collaborative e sociali. E il lavoro di persona sta diventando sempre più virtuale: da loro si lavora già in cloud con app multiutente come Google Docs, Notion e Figma. In parallelo, il mondo digitale guarda al mondo fisico per ispirarsi: la Tonari sta creando un corridoio tra gli uffici; con Starline di Google sembra di parlare attorno a un tavolo; e gli uffici virtuali stanno replicando la presenza dell'ufficio fisico”.

I luoghi di lavoro ibridi stanno diventando lo standard, collegando le persone sia digitalmente che di persona, a seconda del lavoro. Il metaverso è un'altra opzione per connettersi in modo diverso. Il brainstorming e lo sviluppo del team sono ottimi per sfruttare il metaverso. La domanda migliore è: come si può sfruttarlo al meglio per creare un'esperienza migliore? Quali sono le attività principali, le esperienze di apprendimento o le discussioni in cui utilizzarlo, e quali devono avvenire di persona?

E non è solo perché la tecnologia non è ancora pronta. È perché le interazioni di persona sono sempre fondamentali. “Ci vorranno generazioni, per svilupparsi ed evolvere insieme al metaverso”. Il mondo è fatto di persone che stanno insieme e riconoscono l'umanità nel lavoro che fanno. “Se si sta cercando di concludere una vendita da un milione di dollari, lo si fa via e-mail o volando dal potenziale cliente?”. La tecnologia alla fine ci arriverà, quando sarà grado di replicare le conversazioni spontanee che avvengono in ufficio e che aiutano a costruire relazioni. Il metaverso potrebbe aiutare a colmare il divario tra le persone che sono in ufficio e quelle che non lo sono. “Il futuro sarà migliore, più veloce, più facile e più produttivo e il metaverso, col tempo, manterrà le sue promesse”.

L'idea è che stiamo colmando il divario tra coloro che sono remoti e coloro che sono sul posto, immergendo tutti in un ufficio virtuale. Così tutti si mettono una cuffia - o degli occhiali, quando usciranno tra un anno o due - e sono insieme nello spazio virtuale. Non c'è più bisogno di un ufficio fisico. A quel punto, l'ufficio diventa obsoleto. Sarebbe un posto per condividere un pasto con qualcuno durante il pranzo, ma questo è tutto”. In molti, quando pensano alla VR, la collegano a una grande cuffia che dà la nausea. Non si rendono conto che i nuovi dispositivi VR saranno solo un paio di occhiali super leggeri, con una nitidezza fantastica, che vi farà sentire come se foste da un'altra parte. Questo è il motivo per cui molti resistono all'idea di un ufficio virtuale; non hanno ancora provato l'hardware più recente, o quello che uscirà nei prossimi due anni”

“Quello che abbiamo visto dall'inizio della pandemia e del lavoro a distanza normalizzato è che la gente vuole la libertà di scegliere come svolgere il proprio lavoro. Per esempio, in Oliverso, offriamo l'accesso alle VRO a tutti i dipendenti, in modo che possano incontrarsi con i loro compagni di squadra locali. La maggior parte dei dipendenti approfitta di questi spazi fisici e dei nostri strumenti online per trovare una combinazione che li serva meglio”.

Presto faremo riunioni di team sulla superficie di Marte. Con la VR, saremo in grado di sentire vicino a noi persone sedute a migliaia di chilometri di distanza. Ma la realtà è, che lo si chiami metaverso o no, la maggior parte delle aziende si è già trasformata per operare in questo nuovo ambiente virtuale”. Ma le aziende completamente virtuali forniranno l'esperienza e il know how dei dipendenti più esperti e le connessioni fondamentali per sostenere una forza lavoro altamente impegnata?

Ma dobbiamo anche costruire una comunità, che è un fattore importante per trattenere i dipendenti. Se non hai mai incontrato i tuoi compagni di squadra o il tuo manager, ti basta solo di chiudere il tuo portatile per dimetterti, e questo è esattamente ciò che rischia di accadere: quindi dobbiamo costruire un posto di lavoro dove le persone amano stare, che sia virtuale o no”.