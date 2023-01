Fabio Pugliese, in arte Fabio Class, come tutti i giovani, ama la tecnologia e non solo per mero svago, ma ha voluto approfondire questa sua passione, impegnandosi a seguire dei corsi per l’uso di Office, Autocard e Macintotosh. L’ottima capacità comunicativa e competenza acquisita dell’uso della tecnologia gli hanno consentito di applicarsi anche nel mondo dei social, senza però, abbandonare il proprio lavoro, diventando testimonial di due aziende: una che si occupa di cosmetici naturali e l’altra della cura della barba e dei capelli diventando ragazzo immagine e promuovendo prodotti all’interno delle piattaforme social. Ma la notorietà più grande l’ha avuta dopo l’incontro con lo stilista Alviero Martini con il quale collabora gestendo la sua pagina Instagram. Fabio si affaccia così al mondo dell’Alta Moda e rimane affascinato, talmente tanto da pensare di partecipare ad un importante Concorso tenutosi il 30 Ottobre ad Altamura al Teatro Mercadante :” Beautiful Day”, una kermesse di bellezza organizzata da Astro Group di Checco e Marina Angelastro. Tanti i partecipanti selezionati da nord a sud, che si sono contesi il fantastico montepremi di 5000 euro (in contratti di lavoro)

Il BEAUTIFUL DAY è stato presentato dal noto conduttore più amato dagli italiani, BEPPE CONVERTINI, il quale ha presentato per fascia di età, gli aspiranti modelli e modelle. Fabio ha partecipato sognando come tutti i ragazzi presenti di vincere il prestigioso premi, ma come ben si dice :" L'importantte alle volte non è vincere, ma partecipare" e lui ha partecipato alla grande sfilando in abito elegante e in versione casual facendosi notare per il suo portamento.