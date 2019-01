RADISSON COLLECTION sbarca in Italia con un evento speciale, giovedì 24 gennaio a Palazzo Montemartini a Roma

Roma gennaio 2018. Fervono i preparativi a Palazzo Montemartini Roma per l’evento dedicato al lancio di Radisson Collection, in programma giovedì 24 gennaio, proprio accanto alle antiche Terme di Diocleziano.

L’albergo, unico a Roma attraversato dalle antica Mura Serviane, è il primo in Italia ad essere stato scelto per la neonata e prestigiosa collezione, che raggruppa strutture di lusso in tutto il mondo.

Stile e ambientazione incarnano, infatti, l’essenza di Radisson Collection, grazie alla combinazione di design eccezionale con un sapore davvero autentico, un ambiente vibrante e una posizione unica.

A pochi mesi dall’ingresso di Palazzo Montemartini Roma in Radisson Collection è, dunque, ora la volta di un evento speciale, che permetterà agli ospiti di conoscere la realtà e la collezione internazionale, durante una serata ricca di sorprese e di gusto, secondo il tema “be part of something exceptional”.

Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, offre 82 eleganti camere e suite, l’esclusivo Senses Restaurant & Lounge Bar con sapori locali unici e un'impressionante vista sulle Mura Serviane, le prime mura erette nell'antica Roma. Il menù del ristorante gourmet vanta uno squisito mix di piatti tradizionali italiani e creazioni culinarie innovative, mentre lo Champagne Bar offre una vasta selezione delle migliori etichette da gustare in un ambiente mozzafiato, con splendide colonne in marmo, una suggestiva fontana centrale e un tranquillo giardino esterno.

Gli amanti del benessere possono godere della Caschera Spa di Palazzo Montemartini Rome - una sofisticata esperienza di stile, con piscina idrotonica riscaldata con idromassaggio e sale per trattamenti energizzanti. Tra queste, la stanza del sale, sauna e bagno turco, docce sensoriali e cromoterapia, una sala relax con tisane.

Palazzo Montemartini Rome è luogo ideale per eventi, grazie agli eleganti ambienti versatili per conferenze e riunioni di successo. Le ampie sale con luce naturale includono l’Infinity Room al piano terra per ospitare fino a 180 persone, così come la Penthouse Suite con terrazzo che offre una soluzione unica. Il bellissimo spazio esterno, rende anche l’hotel ideale per occasioni all’aperto.

Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel opera con Radisson Hospitality AB secondo il contratto di licenza internazionale con Ragosta Hotels Collection.

Radisson Collection™ è una collezione premium di hotel eccezionali situati in luoghi unici. La caratteristica di ciascun hotel della Radisson Collection è l’unicità della sua posizione e l’offerta migliore per un’esperienza contemporanea – insieme a un design moderno e a esperienze eccezionali quanto a ristoranti, fitness, benessere e sostenibilità. Progettato sia per gli ospiti sia per i locali, ogni hotel della Radisson Collection è definito sia dagli ospiti che lo visitano, sia da coloro che vi lavorano. Tutti gli hotel sono situati in luoghi prestigiosi, vicino alle principali attrazioni turistiche. Ospiti e partner commerciali possono migliorare la propria esperienza con Radisson Collection partecipando a Radisson Rewards™(in precedenza Club Carlson™), un programma di fidelizzazione globale che offre vantaggi eccezionali.

Radisson Collection fa parte di Radisson Hotel Group™ che comprende anche Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED®, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson, Country Inn & Suites® by Radisson e prizeotel.