In Ucraina, solo nell'ultima settimana, sono stati 21, tra uccisi o feriti, i bambini vittime dell’escalation di attacchi russi contro le aree civili. Dal 24 febbraio sono almeno 330 i minori uccisi e quasi 500 quelli feriti (numeri sono probabilmente sottostimati).

Save the Children, che ha fornito tali dati, condanna con la massima fermezza gli attacchi ai civili e alle infrastrutture civili e chiede il rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione dei più vulnerabili, come i bambini.



Quattro bambini sono stati uccisi e altri 17 feriti in soli sei giorni in una tragica escalation di attacchi contro aree civili in Ucraina. Solo venerdì, 18 persone, compresi alcuni bambini, sarebbero state colpite, uccise o ferite in attacchi missilistici contro un condominio e un resort nella regione di Odessa, nell'Ucraina meridionale.

Secondo l'ONU, due bambini sono stati uccisi e quattro feriti negli attacchi di ieri a Odessa. All'inizio di questa settimana, il 26 giugno, una ragazza è stata ferita a seguito di un attacco missilistico a Kiev; il 27 giugno, un bambino è rimasto ferito a seguito di un attacco missilistico a Kremenchuk, un ragazzo è rimasto ucciso e due ragazzi sono rimasti feriti a seguito di un attacco a Lysychansk e cinque ragazzi sono rimasti feriti a seguito di un attacco con munizioni a grappolo a Kharkiv; il 28 giugno una ragazza è stata uccisa e quattro bambini sono rimasti feriti a Ochakiv.



Questi nuovi morti e feriti dimostrano una volta di più come i bambini stiano sopportando il peso maggiore di questo conflitto. L'impatto delle armi esplosive sui più piccoli è devastante, priva le famiglie delle loro speranze e ha un impatto devastante sul percorso di vita di un bambino. Per i minori feriti in questi incidenti, la sofferenza può durare anni. Altri bambini potrebbero aver assistito alla perdita della vita dei loro coetanei o dei loro cari. La natura diffusa e imprevedibile di questo conflitto potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla salute mentale dei più piccoli.



“Gli attacchi alle infrastrutture civili, comprese le case dove i bambini dormono nel cuore della notte, sono inaccettabili. Questa guerra non mostra segni di allentamento, anzi è sempre più fuori controllo. Save the Children condanna questi attacchi con la massima fermezza e chiede il rispetto del diritto umanitario internazionale e la protezione dei civili e delle infrastrutture civili dagli attacchi" ha dichiarato Pete Walsh, direttore di Save the Children Ucraina.

Save the Children opera in Ucraina dal 2014, fornendo aiuti umanitari ai bambini e alle loro famiglie. Ora sostiene le famiglie di rifugiati in tutta Europa e aiuta i minori ad avere accesso ai servizi di cui hanno bisogno. Con l'aiuto di partner locali, Save the Children fornisce alloggio, cibo, denaro, carburante, supporto psicologico, kit per l'infanzia e l'igiene alle famiglie sfollate, ed è sul campo distribuendo beni essenziali per la casa alle famiglie colpite dal conflitto.