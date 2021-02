Gli operatori dovranno applicare un blocco automatico dei servizi premium su tutte le SIM di nuova attivazione: spetterà agli utenti disattivare tale blocco, in modo da evitare attivazioni non volute.

D'ora in avanti gli operatori di telecomunicazioni dovranno bloccare di default i servizi premium a pagamento, come oroscopi, notizie e giochi, a meno che l'utente non chieda espressamente di rimuovere tale blocco. Lo ha stabilito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Gli utenti hanno spesso lamentato un'attivazione non consapevole di servizi a pagamento (sotto forma di SMS o MMS). Per tale pratica, negli anni scorsi gli operatori italiani erano stati multati dall'Antitrust.

Esclusi dal blocco servizi bancari, mobile ticketing e donazioni.