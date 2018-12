Ludovica Pagani partecipa a "Natale a Roccaraso", il Cinepandoro prodotto da RaiDue

Ludovica Pagani, una delle influencer più attive del panorama italiano, fa parte del cast di "Natale a Roccaraso", Cinepandoro prodotto da RaiDue. "Natale a Roccaraso" sarà disponibile dal 20 dicembre 2018 sul canale YouTube della Rai (https://www.youtube.com/rai).

Un Cinepandoro è un'alternativa gratuita al film di Natale nelle sale cinematografiche, un progetto pensato e realizzato per una fruizione in famiglia, in autobus, in strada, ovunque ci sia uno smartphone o un televisore connesso.

"Sono davvero contenta di aver preso parte a questo progetto", racconta Ludovica Pagani. "Mi piace molto recitare, è una passione che spero di poter portare avanti anche in futuro". Ludovica tra l'altro presenterà il film durante un'intervista che andrà in onda il 21 dicembre durante su RaiDue durante il programma "Detto Fatto". A proposito di YouTube, Ludovica Pagani è molto impegnata anche con il suo canale personale. "Sta crescendo sempre di più", continua. "Piacciono le challenge con gli inuencer e piace pure il mio nuovo singolo, 'Perdoname', un brano da ballare ma pure da cantare. A gennaio 2019 su YouTube proporrò nuovi programmi, non vedo l'ora di svelarli!", conclude Ludovica Pagani.

Tornando a "Natale a Roccaraso" è il primo film realizzato con uno sforzo collettivo sui social insieme agli utenti, dove sono gli utenti stessi a definire parti della sceneggiatura e partecipare attivamente alla definizione dei tormentoni. I principali influencer del panorama nazionale, personaggi televisivi, dello sport, della moda e della musica, si uniscono per dar vita ad un film ironico nato nella rete, con le storie di Instagram e i sondaggi degli utenti che partecipano fattivamente alla sceneggiatura.

Il cast di "Natale a Roccaraso è pensato per abbracciare diversi target e formule di intrattenimento e vede, oltre che la presenza di Ludovica Pagani, anche quella di: Andrea Panciroli (Pancio), Enzo Biasi (Enzuccio), Giancarlo Magalli, Enzo Salvi, Valentina Vignali, Roberta Carluccio, Herbert Ballerina, Clementino, Malena, Amedeo Preziosi, Titina Maroncelli, Sabrina Antonetti, Clemente Russo, Nadia Puma, Paolo Fox, Ivo Avido.

Chi è Ludovica Pagani?

Ludovica Pagani è considerata una delle principali influencer italiane. Su Instagram ha oltre un milione e 600.000 fan. Ognuna delle sue stories viene visualizzata mediamente da 350.000 persone, mentre i suoi post generano qualcosa come 47 milioni di impression alla settimana con una copertura media di 1.600.000. Nata a Bergamo il 25 giugno del 1995, ha frequentato il Liceo Linguistico ad indirizzo Giuridico ed Economico per poi iscriversi all'università di Management a Milano. Nel 2016 ha iniziato l'attività di influencer sui social collaborando con diversi brand di moda. Ha poi condotto una serie web serie, We live shopping e co-condotto Milanonow, un programma in onda su Telelombardia. E' da sempre legata all'universo dello sport. Nel 2017 ha iniziato la co-conduzione del programma sportivo Gokartv su Sportialia e a fine 2018 ha partecipato più volte come inviata a Quelli che il Calcio (Raidue). Il suo canale YouTube, creato a metà maggio 2018, all'inizio di settembre ha già totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni e ha oltre 185.000 iscritti.

