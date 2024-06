“C’hai perso tu”, è il nuovo singolo di Alessio Marucci, un brano che si basa sul senso di libertà, in particolare di una persona che si libera finalmente, dalle catene, dai rimpianti, dai giochetti e dai sotterfugi nocivi di un amore tossico. La canzone rappresenta una sana sensazione di orgoglio per aver compreso il proprio valore e la forza di aver chiuso le porte ad un passato tormentato.

“Questa canzone è nata al termine di una relazione che forse era più una dipendenza; ma a distanza di tanto tempo, quando ho realizzato che io avevo sempre fatto il possibile e che avevo sempre assecondato delle follie solo per rimanere avvinghiato a quella dipendenza. Alla fine chi ci ha perso non ero di certo io, ma chi ha perso me. Potrebbe sembrare arroganza, ma non lo è. A volte basterebbe anche solo un po’ di amor proprio.”

Il tutto è accompagnato da un ritmo incalzante e da un arrangiamento forte e accattivante curato da Sabatino Salvati, presso l’UpMusic Studio. Il testo, invece, è nato dalla collaborazione di Alessio Marucci e Vittorio Valenti.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/0aHEUtIYVKIuvbe0mO6XX5

BIOGRAFIA:

Alessio Marucci, classe 1995, è un cantautore italiano. Ha mosso i primi passi nella musica approcciandosi allo studio del pianoforte, prima da privatista e poi presso il Conservatorio di Benevento. Successivamente decide di avviarsi allo studio del canto moderno, cominciando così a calpestare i primi palchi ed a partecipare a diversi festival e concorsi, ottenendo le prime soddisfazioni. Il 17 gennaio 2014, pubblica, come artista indipendente, il suo primo singolo “Ricordo”, scritto per lui da Emanuele Sciarra. Negli anni a seguire, per motivi personali, accantona per un po’ la vita artistica, continuando, però, sempre a studiare e a migliorarsi. Nel corso di questo periodo, il suo percorso si incrocia con la musica di Marco Canigiula e Francesco Sponta, autori per diversi artisti, tra cui Annalisa e tanti altri. Da questa collaborazione, nel 2018, escono i singoli “Un miglio da te”, che segna il suo ritorno alla musica e l’inizio di un nuovo cammino, ed “Improvvisamente”, con cui a settembre dello stesso anno tenta l’accesso a Sanremo Giovani. Infine, l’ultimo brano di questa collaborazione, “Mongolfiere”, viene pubblicato ad ottobre del 2021.

A dicembre 2023, è stato pubblicato il singolo “Il mio sempre”, nato dalla collaborazione con la penna di Luca Sala (autore della famosa “Non è l’inferno”, vincitrice del Festival di Sanremo 2012) e prodotto da Mighty Boy.