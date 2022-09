Un brano che strizza l’occhio al genere lo-fi.

In radio dal 30 settembre.

Un brano che strizza l’occhio al genere lo-fi sia per i suoni utilizzati nella batteria, sia per il giro di piano che da groove al pezzo. La breve durata del brano, composto solo da due ritornelli e una singola strofa, invoglia all’ascolto ripetuto in quanto l'interpretazione risulta molto scorrevole e liscia seppur decisa nel contenuto.

Radio date: 30 settembre 2022

Etichetta: Orangle Srl

CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM https://instagram.com/yng.chyky?igshid=YmMyMTA2M2Y=

SPOTIFY https://open.spotify.com/artist/5jSI1QcQopF7tks6QjYAqG?si=EGVQPhi2Q3aWwox1aFTsYA



BIO

Davide Calvanese, in arte Chyky, nato a Napoli nel dicembre 2001 si avvicina al mondo dell’hip hop nel 2014 con le prime battle di freestyle.

Dopo aver speso la maggior parte del tempo in questa attività decide di dedicare la sua attenzione alla produzione in studio fino a partorire il suo primo progetto ufficiale di prossima uscita.