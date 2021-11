Nuovo record di contagi in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati 65.371 i nuovi casi Covid, 1.385 gli ospedalizzati e 264 i decessi, secondo i dati pubblicati dall'Istituto Robert Koch che mostrano che in alcune province l'incidenza del contagio ha superato abbondantemente le 1.000 persone ogni 100mila abitanti. In Baviera, il secondo land più popoloso della Germania, i casi nelle ultime 24 ore sono stati 19.144.

Dati che hanno fatto dire al presidente dell'Istituto, Lothar Wieler, che "siamo in emergenza, chi si rifiuta di vederlo sta commettendo un grosso errore", aggiungendo che senza "contromisure" il Paese rischia di avere "un brutto Natale".

Contromisure che il Parlamento tedesco sta approvando in queste ore, che prevedono limitazioni ai contatti, chiusura di locali e bar e l’adozione a livello nazionale della norma “2G”, ossia l’accesso a determinati luoghi e la limitazione all'utilizzo dei trasporti pubblici solo per chi è vaccinato o guarito.



La situazione in Austria ha portato il governatore dell’Alta Austria ad annunciar da lunedì prossimo un lockdown totale nel suo Stato, con la chiusura di tutti i negozi non essenziali e l’obbligo per tutti di rimanere in casa, a prescindere dall’avvenuta vaccinazione.

In un comunicato diffuso oggi, il governatore Thomas Stelzer ha chiesto anche al governo federale di replicare la misura a livello nazionale: "Se non ci sarà un lockdown federale completo entro lunedì, allora avremo un lockdown che durerà diverse settimane nell’Alta Austria e nel vicino stato di Salisburgo".

Nuovi misure anche in Belgio, mentre i Paesi Bassi stanno valutando di estendere per gli studenti il periodo di vacanze durante le festività natalizie.

Persino (in senso ironico) nel Regno Unito (46.807 i casi di contagio nelle ultime 24 ore), il Galles sta valutando di estendere l'uso del green pass per accedere a pub e ristoranti durante il periodo natalizio.