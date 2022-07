Da giovedì 14 luglio, l'estate si farà di nuovo rovente, in base alle previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilMeteo.it, che ipotizza in quasi tutta Italia temperature oltre i 38° C, e localmente, sulle pianure del Nord e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, anche fino a 41-42° C.

E non sarà, secondo Sanò, una cosa passeggera, visto che tali temperature potrebbero accompagnarci fino alla fine del mese, anche se i settori alpini dovrebbero essere interessati da fenomeni temporaleschi, seppur molto localizzati e di breve durata, tra venerdì 15 e sabato 16.