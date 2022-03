Dopo lo special showcase di Emis Killa, da anni uno degli artisti più importanti della scena hip hop italiana, sabato 2 aprile 2022 all''Etoile Club & Lounge di Cassinetta di Lugagnana (MI) si continua a ballare con Mamacita, top brand per quel che riguarda l'intrattenimento Hip Hop, Reggaeton ed R'n'B.



Il team formato da Max Brigante, Andrea Pellizzari, Tormento, Roc Stars e Latin Lovers nel tempo, partendo dall'underground, ha creato un party capace di far muovere a tempo i top club di tutta Italia. In un solo weekend gli artisti, i dj ed il corpo di ballo di Mamacita fanno spesso scatenare città come Milano, Roma, Bologna, Verona... e non solo.



Spesso Mamacita è poi presente sul palco di grandi concerti come quello che Maluma terrà a Rimini il 28 giugno 2022, oppure i party Mamacita ospitano special guest del livello di Gué Pequeno o Elettra Lamborghini. Per questo l'evento in programma il 2 aprile 2022 all'Etoile Club & Lounge di Cassinetta di Lugagnana (MI) è decisamente molto atteso. L'idea giusta per ingannare l'attesa è ascoltare il radioshow di Mamacita Radio 105, ogni domenica dalle 22 alle 23, oppure seguire le Playlist del party su Spotify ed Apple Music.



Tra l'altro, Etoile Club & Lounge è stato appena rinnovato in tutto ciò che conta in una disco: impianto audio, impianto luci e design ed offre ai giovani della zona (e non solo) appuntamenti da ballare di rilievo assoluto... ed ogni venerdì qui va in scena il latin party Latin Code Night, con Matteo Polito e un'animazione decisamente scatenata. Il sound è scatenato come mette insieme salsa, bachata e kizomba.



Etoile Club & Lounge

Viale Lombardia 16 - Cassinetta di Lugagnano (MI)

Info & Reservations: 346.8507337

https://www.instagram.com/etoile.club/

Super Green Pass Obbligatorio

Un recente post su Instagram di Etoile Club

https://www.instagram.com/p/CbInBj8thpD/