Sarà stato un modo per consolarsi per l'ennesimo rinvio del singolo "Amami da ora" piu' volte annunciato ma sempre rimandato (chiaramente a causa della attuale situazione sanitaria).

Fatto sta che Simone sembra essersi preso una pausa insieme ad un amico per una crociera sul mediterraneo con tanto di festeggiamenti per i 40 anni del suo accompagnatore.

Curiosando sul profilo di "TU" come cita la didascalia della foto (alias Roma Holistic Masseur ) scopriamo che il neo 40enne è un massaggiatore e che anche lui nelle foto del viaggio ha spesso utilizzato l'hastag #ciaotu.

Grande affiatamento quindi per i due giovani che hanno trascorso una settimana tra Palermo, Malta e Genova (così come apprendiamo sempre dai loro profili social). Simone aveva più volte annunciato l'uscita del nuovo brano fino a poi pubblicare una "storia" dove a malincuore comunicava di aver deciso, in comune accordo con la sua etichetta, di posticipare ancora l'uscita del singolo.

Non è l'unico artista che nel 2020 si è trovato costretto a prendere questo tipo di decisione. Ci auguriamo di rivederlo presto sul palco e di ascoltare il nuovo brano.