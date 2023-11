Samsung Business TV 43": Vividi Colori, Audio Surround, Design Elegante

Il Samsung Business TV Serie BEC-H da 43" offre una straordinaria esperienza visiva grazie alla sua risoluzione UHD, esaltata dalla tecnologia PurColor che dona colori vividi e realistici. Questo TV aziendale presenta un design elegante senza cornice su tre lati, offrendo un aspetto moderno e raffinato adatto a qualsiasi ambiente lavorativo.

Con connessioni multiple, inclusi tre ingressi HDMI, connessione Wi-Fi e Bluetooth, è semplice collegare e godersi i contenuti da diverse fonti. L'audio surround 3D OTS Lite e la tecnologia Adaptive Sound offrono un suono calibrato in base ai contenuti, rendendo l'esperienza visiva ancora più coinvolgente.

Il TV Serie BEC-H è facile da configurare e utilizzare, con timer di accensione/spegnimento e un telecomando pratico per un controllo immediato. La sicurezza è garantita con la possibilità di impostare un codice PIN per proteggere i contenuti.

Per riassumere, il Samsung Business TV Serie BEC-H da 43" unisce tecnologia avanzata, connettività versatile e un design elegante, rappresentando la scelta ideale per migliorare l'esperienza visiva in ambienti professionali.