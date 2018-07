Prima infastidisce alcuni cittadini tra Pastena e Mercatello e quando i poliziotti (allertati da alcuni passanti) sono giunti sul posto, si butta in mare per non essere preso.

Un gesto folle compiuto da un 43enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e affetto da problemi psichici.

A salvare il 43enne che stava annegando, uno degli agenti che si è tuffato in acqua e ha portato a riva il matto.

L' uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.