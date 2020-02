Domenica 16 Febbraio Vittorio De Scalzi sarà ospite del penultimo appuntamento di “Lazise - Canzoni D’Autore” in programma fino al 22 Marzo presso la Dogana Veneta (Piazzetta A. Partenio,13).

La rassegna, realizzata grazie al contributo del Comune di Lazise attraverso l’Assessore alle Manifestazioni Elena Buio, e organizzata da Azzurra Music, non è solo “musica” ma anche “solidarietà”. Durante ogni concerto sarà presente un’associazione benefica del territorio, che informerà sul proprio operato e raccoglierà fondi per la propria causa.

«Dopo il concerto di Massimo Luca, Francesco Baccini e Mario Castelnuovo, si sta avvicinando la fine di questa seconda edizione e con Azzurra Music e il Comune di Lazise speriamo di tornare a fare musica in questa magica cornice della sponda orientale del Lago di Garda», commenta Marco Rossi AD di Azzurra Music

Il concerto di Vittorio De Scalzi avrà inizio alle ore 17.30. L’ingresso è GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, con offerta libera a sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica.

La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica – Onlus (FFC) promuove, seleziona e finanzia progetti avanzati di ricerca per migliorare la durata e la qualità di vita dei malati e sconfiggere definitivamente la fibrosi cistica. Riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) come ente promotore dell’attività di ricerca scientifica sulla malattia, si avvale di una rete di 900 ricercatori e del lavoro di oltre 140 Delegazioni e Gruppi di sostegno distribuiti in tutte le Regioni italiane, con 10.000 volontari che raccolgono fondi e fanno informazione sulla malattia. (www.fibrosicisticaricerca.it)

Domenica 22 marzo ore 17.30, Eugenio Finardi chiuderà la rassegna “Lazise - Canzoni D’Autore”, dedicata ai protagonisti della canzone d’autore.