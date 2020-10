Il 13 ottobre il Consiglio dei Ministri ha deciso, su proposta del ministro della Salute, Roberto Speranza, che diventerà la giornata del tumore metastatico alla mammella.

Così è stata accolta l’istanza delle associazioni di categoria e delle associazioni no profit, impegnate a livello nazionale in campagne di sensibilizzazione per la prevenzione.

Il tumore al seno metastatico presenta caratteristiche molto differenti dal tumore al seno in stadio iniziale. Dedicare una giornata nazionale a questa patologia, come già fatto da altri Paesi in data 13 ottobre, significa dar voce anche in Italia alle oltre 37 mila pazienti donne e, anche se in percentuale minima, uomini, che vivono questa condizione.

Il riconoscimento da parte delle istituzioni sarà l’occasione per informare e sensibilizzare alle criticità specifiche di questa patologia, nonché per dare l’abbrivio ad iniziative, promosse dalle Istituzioni e dagli stakeholder, per migliorare il trattamento di questa fase della patologia.



Per maggiori informazioni:

europadonna.it/ambito/tumore-al-seno-metastatico/progetti/giornata-nazionale-tsm