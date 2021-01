Secondo quanto dichiarato giovedì dal ministro della Salute Matt Hancock alla Camera dei Comuni, il Regno Unito ha finora somministrato più di 5 milioni di dosi di vaccino anti-Covid a 4,6 milioni di persone, con l'obiettivo di vaccinarne almeno quattro gruppi, indicati come prioritari, entro la metà di febbraio.

In pratica, nel Regno Unito si stanno effettuando oltre 200 vaccinazioni ogni minuto.

Il risultato è dovuto soprattutto a due fattori. Uno riguarda la disponibilità del vaccino di AstraZeneca, più facile da somministrare e a cui l'EMA non ha ancora dato il proprio via libera per il suo utilizzo nell'Ue, l'altro il fatto che il Regno Unito ha scelto di ritardare la somministrazione della seconda dose per immunizzare il più alto numero possibile di persone già con la prima.

Una scelta, quest'ultima, il cui risultato non è pero certo al 100%. Secondo i dati provenienti da Israele, infatti, l'efficacia di una singola dose del vaccino Pfizer potrebbe essere inferiore a quanto inizialmente previsto. Ma chi sta consigliando Matt Hancock ritiene invece che una dose del vaccino Pfizer riesca a garantire una protezione dal virus dell'89% tra le due e le tre settimane dalla prima somministrazione.

Ma nonostante il buon andamento nella somministrazione del vaccino, il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato di non poter dire fin d'ora se le restrizioni anti-Covid in atto in Inghilterra possano terminare in primavera. Per saperlo bisognerà attendere entro la metà di febbraio.

Marc Baguelin, lo scienziato che consiglia il governo britannico in relazione a come affrontare la pandemia, ha detto che ristoranti e bar non dovrebbero riaprire prima di maggio.

Il ministro dell'Istruzione, Gavin Williamson, "spera" invece di poter riaprire le scuole in Inghilterra prima di Pasqua, anche se Downing Street non sembra esserne affatto convinto.

Mercoledì il Regno Unito ha registrato un altro massimo storico nel numero di decessi Covid, 1.820 persone morte nelle uiltime 24 ore.