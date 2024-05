Rifunzionalizzazione di una parte dell’ex Mattatoio di via Sardegna, a Fiumarella, destinandolo a “Casa famiglia per cani” e “Gattile”: questo il nuovo progetto avviato dall’Amministrazione per dare una risposta definita ad un problema trascinantesi da sempre nella città del Capo.

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di bonifica dell’immobile. Prevista la realizzazione di 9 box per cani di grossa taglia e 3 box modulari all’interno di un’oasi verde. Stessa cosa varrà per il gattile, con la previsione di un’area di sgambettamento e riparo. Nelle previsioni, si potrà creare anche un’oasi felina.

“Un altro punto del nostro programma elettorale che trova attuazione. – ha detto il Sindaco Pippo Midili – È un’ulteriore forma di attenzione, che l’Amministrazione intende dare ai quattro zampe, nell’ottica di limitare il randagismo, fenomeno che grava sulle casse comunali, a seguito degli interventi di recupero degli animali, che necessitano di cure: infatti sono oneri per l’ente anche il trasporto all’Università di Messina, il cui servizio veterinario è convenzionato col Comune di Milazzo”.

In effetti l’intervento, oltre a riqualificare un edificio da anni aggredito dal degrado e invaso dalle sterpaglie, peraltro mai utilizzato per le finalità, per le quali era stato costruito, consentirà di dare un contributo notevole anche alle tante associazioni animaliste presenti sul territorio. Si tratta di un contributo, che il Comune mamertino non ha mai fatto mancare negli ultimi tempi, come dimostrano i dati. Nel 2023 sono stati salvati dalla strada trenta cani e sessanta gatti, tutti opportunamente sterilizzati, mentre nel 2024 e ovviamente il dato è provvisorio, già sono quindici i cani e venti gatti recuperati dalla strada, in seguito a segnalazioni o durante il servizio da parte dei vigili urbani della sezione che si occupa di randagismo.

Nell’ultimo biennio sono stati dati in adozione ben 30 cani e un centinaio di gatti. In questo momento il Comune di Milazzo accudisce un cane da dare in adozione, mentre altri 18 sono presso il canile “Millemusi”. La presenza di un rifugio, che, a differenza del canile, prevede una permanenza limitata dell’animale e permetterà sicuramente una miglior gestione dei cani, che, dopo essere stati opportunamente curati e sterilizzati comunque potranno essere adottati.