Una giornata immersi nel 'fuori salone' della settimana del design milanese, nel giardino e nei saloni di Castel Pozzi, elegante villa in pieno centro, tra la Fiera storica e piazza Amendola.

Protagonista la nuova Collezione Tableware “Pozzi Milano 1876”, per un brand che riparte con slancio grazie a quattro collezioni iconiche che sono destinate a passare alla storia e a essere distribuite in 75 Paesi.

Charles, Déco, Liberty e Rosita sono i nomi delle quattro linee che compongono la nuova collezione senza tempo, e sono caratterizzate da articoli in stile Déco, reinterpretati in chiave moderna, che uniscono materiali di eccellente qualità e finiture sofisticate, con l’intento di creare un’atmosfera di grande classe ed eleganza.

Rinaldo Denti, CEO di Pozzi Brand Diffusion, ha sottolineato durante l'evento: “Non esiste fiera o Fuorisalone più importante di quello del mobile in Italia, e dopo così tanti anni passati a costruire con dedizione e costanza questa operazione di rebranding - del primo marchio della moda maschile italiana - non potevamo non organizzare qualcosa di speciale aperta a tutti gli stakeholder di questa rinascita. Vogliamo lanciare un messaggio a tutte le aziende italiane in cerca di un brand che possa aiutarle a vendere e competere anche nei mercati internazionali: Pozzi Milano 1876 è a disposizione di chi vuole differenziarsi grazie all’heritage, alla storia e ai valori di cui siamo portatori”.

QUI TUTTE LE FOTO DELL'EVENTO