Nel 1951, Hollywood era in bilico tra due mondi. Se da un lato il sistema degli studios dominava ancora con le sue grandi star, dall'altro l'industria affrontava nuove sfide. Il maccartismo creava un clima di paura e diffidenza, influenzando le decisioni dell'Academy. Questo portò a un dualismo: i film premiavano spesso un certo conformismo, pur iniziando a esplorare ruoli femminili più innovativi, riflettendo così le trasformazioni sociali in atto.

La corsa all'Oscar come Migliore Attrice del 1951 fu una delle più avvincenti. A contendersi il premio c'erano icone del cinema come Bette Davis (Eva contro Eva), già premiata a Cannes e dai critici di New York, e Gloria Swanson (Viale del tramonto), vincitrice di un Golden Globe. A queste si aggiunse Anne Baxter, che nel ruolo della rivale di Davis, si presentava come una temibile avversaria.

Ma le sorprese non erano finite. A sfidare queste leggende c'erano due outsider di talento: Eleanor Parker, premiata a Venezia per la sua performance in Prima colpa, e Judy Holliday, che per il suo ruolo in Nata ieri aveva già conquistato un Golden Globe.

Contro ogni pronostico, l'Oscar andò a Judy Holliday. Una vittoria che segnò un punto di svolta, premiando la leggerezza e l'intelligenza di una commedia con un forte messaggio di emancipazione femminile, e dimostrando che anche un'outsider poteva battere il dramma più imponente.