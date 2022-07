Nel suo nuovo singolo "Tempesta", disponibile dal 29 luglio 2022, Simon Revolt, artista milanese in decisa crescita nello scena musicale italiana e non solo, si immedesima in un intreccio amoroso.

Estate, mare e tramonto fanno da cornice a note sensuali ed energiche, per poi sprigionarsi in una tempesta estiva. Come andrà a finire? Sarà solo un flirt nato magari in un club o qualcosa di più?

Il sound di "Tempesta" spazia tra latin, urban e pop ed il flow di Simon Revolt è diretto e in certi momenti quasi malinconico, perché l'estate e i nuovi incontri fanno sempre sognare e scatenare... ma qualche volta i problemi non mancano.

"Tempesta" arriva dopo i buoni risultati raggiunti da "Antistress", il precedente singolo di Simon Revolt, uscito qualche tempo fa. Se "Antistress" era la canzone perfetta per eliminare i malumori e le tossine accumulati durante le nostre giornate, "Tempesta" racconta l'amore. Sarà una storia estiva o qualcosa di più? Sceglierà, come sempre accade, il destino.

Simon Revolt su Instagram

https://www.instagram.com/simonrevolt/



Chi è Simon Revolt?

29 anni, milanese, Simon Revolt nel suo progetto artistico propone un mix vincente di stile italiano e vibes d'oltreoceano. Dopo diversi anni come MC su alcuni dei più importanti palchi italiani, oggi sviluppa la sua musica proponendo diversi mood legati a sound come urban, pop e latin trap. Nelle sue canzoni crea flow magnetici sempre diversi. Non è un caso: suona chitarra e batteria e scrive testi fin da quando aveva appena 15 anni.

Simon Revolt è poi figlio d'arte. Come suo padre, musicista e interprete della scuola pop italiana che negli anni '60 riscosse discreto successo con brani originali, vuol proporre sul palco e non solo, performance che mettano insieme moda e musica. Anzi, si propone di ripercorrere le orme del padre nel mondo della musica dopo la sua scomparsa.

Simon Revolt vuole ritagliarsi un suo spazio attraverso nuovi sound, mentre elabora un proprio stile musicale ed estetico. Il percorso è lungo, ma la carriera di Simon Revolt, in continua crescita, va nella giusta direzione.