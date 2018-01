Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN): ogni giovedì va in scena l'aperitivo Dopolavoro, il 14 febbraio cena musicale con gli Mg Project e una notte romantica al B612 Hotel

E' una fine gennaio ed una prima metà di febbraio davvero interessante alla Fabbrica di Pedavena Lago di Levico. La prima bella notizia è che gli appuntamenti infrasettimanali in Fabbrica diventano due. Accanto allo scatenato mercoledì Reggaeton in Fabbrica con la musica di Javi de Cuba e la voce di Alan Fernandez, in programma anche il 31 gennaio '18, si affianca Dopolavoro, l'aperitivo del giovedì sera. Il primo appuntamento è previsto per l'1 febbraio. Dalle 18 l'idea giusta è invitare i propri colleghi, sceglire il proprio drink preferito...e sgranocchiare le bontà preparate dalla cucina della Fabbrica. Ogni giovedì ad esempio lo chef propone un buffet di salumi, stuzzichini ed un piatto caldo. Alla musica invece pensa Diego Esse, che spesso fa scatenare la Fabbrica. Come sempre l'ingresso è libero con consumazione facoltativa.

Già programmati anche gli appuntamenti alla Fabbrica di Pedavena Lago di Levico per un weekend decisamente scatenato. Per Fabbrica Live venerdì 2 febbraio sul palco vanno gli SugarShake che nel loro live show ripropongono tra le altre le hit diJay Z, Beyoncè, Rihanna, Mary j. Blige, 50 Cent, Eminem, Black Eyed Peas, Chris Brown, Jason Derulo, Maroon 5... Dopo il concerto dj set di Diego Esse.

Sabato 3 febbraio alla console di Fabbrica di Pedavena Lago di Levico c'è invece Jonathan, capace di far scatenare chiunque con il suo sound coinvolgente, mentre alla voce c'è Shangy.

E per Carnevale? Il 13 febbraio l'evento è Indiani & Pistoleri

E' un party dedicato a chi in Fabbrica di Pedavena Lago di Levico si è divertito come un matto ad Halloween e Capodanno 2018. Per una sola notte, la Fabbrica verrà trasportata nel 1885 dove i più pericolosi Gringos affronteranno le agguerrite Tribù indiane del vecchio west in uno scontro epico fatto di musica... e ovviamente pure tanta birra. In console Dj Jonathan, alla voce Alida, in sala Happy (ovvero zona ristorante c'è invece dj Gallo Cedrone. Ingresso dopocena riservato ai maggiorenni.

La sera dopo l'atmosfera è decisamente diversa, visto che il 14 febbraio è S. Valentino. Si parte con una cena musicale con i mitici Mg Project, che intratterranno gli ospiti di Fabbrica di Pedavena Lago di Levico (TN) con una selezione musicale dedicata al sentimento più bello, l'amore. Ovviamente dopo cena e dopo la musica l'idea giusta è chiudere in bellezza la serata in una delle romantiche stanze del B612 Hotel. I prezzi sono davvero invitanti: Camera Standard: € 50,00, Camera Superior: € 60,00, Junior Suite: € 80,00... sempre una bottiglia di Altemasi. La disponibilità delle stanze è limitata, per cui l'idea giusta è affrettarsi.

Fabbrica di Pedavena - Levico Terme (TN)

Via Traversa Lido, 4 - 38056 - Levico Terme

Tel. 0461700366

https://www.facebook.com/fabbricalevico/

B612 Hotel

http://www.b612hotel.it/ita

Tel 04611533035

Fabbrica di Pedavena Lago di Levico è birreria italiana, ristorante e pizzeria. Piatti tipici della cucina trentina, hamburger gourmet, le mitiche costine, i galletti allo spiedo, pizze con ingredienti di qualità e naturalmente tanta birra italiana Dolomiti e Pedavena. E dopo le ore 22 inizia il divertimento in Birreria: mercoledì reggaeton; giovedì già dalle 18 l'evento èDopolavoro, l'aperitivo della Fabbrica; venerdì live music e poi dj set; sabato dj set fino alle 2 del mattino. Fabbrica di Pedavena Lago di Levico è il luoho ideale per famiglie, amici, gruppi numerosi per addii al celibato e nubilato. Ingresso sempre libero con consumazione facoltativa.