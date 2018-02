FED, martedì la prima uscita ufficiale del nuovo presidentye Jerome Powell

I mercati accendono i riflettori su Jerome Powell, il nuovo presidente della Federal Reserve che martedì 27 febbraio, davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, presenterà la relazione semestrale della Banca centrale su politica monetaria ed economia.

Quella di martedì è la prima uscita ufficiale per il nuovo presidente e, per tale motivo, l'appuntamento non può non destare interesse e curiosità.

Non si attendono però grosse sorprese nel suo primo discorso, che dovrebbe mantenere toni generici. Infatti, non ci sono stati segnali da parte di Powell per un qualsiasi cambiamento a breve nella politica della Fed.

Tra poche settimane, invece, ci sarà l'appuntamento con il Fomc - la commissione federale del mercato aperto, organismo della Federal Reserve incaricato di sorvegliare le operazioni di mercato negli Stati Uniti e principale strumento di politica monetaria - in cui è previsto, ancora una volta, un aumento del costo del denaro.