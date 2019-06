Elton John: "Io sono europeo. Non sono un inglese idiota, stupido, coloniale, imperialista"

Elton John durante il primo e unico spettacolo all'Arena di Verona di una paio di giorni fa - il secondo appuntamento è stato annullato per un'indisposizione dell'artista - si è lasciato andare ad un duro sfogo contro la Brexit e contro la classe politica britannica.

Il cantante non è andato giù leggero.

"Io sono europeo - ha detto al pubblico presente. - Non sono un inglese idiota, stupido, coloniale, imperialista".





In questo periodo, la star inglese ne ha per tutti. Infatti, la scorso fine settimana ha criticato il distributore russo del suo biopic Rocketman per aver tagliato alcune scene di sesso gay dal suo biopic "Rocketman".



Una scelta, come ha precisato il distributore all'agenzia di stampa Tass, necessaria per conformarsi all'attuale legislazione russa.



In una dichiarazione sulla sua pagina Twitter, Elton John, ha commentato la censura di Rocketman come un "triste riflesso del mondo in cui viviamo e come possa essere considerato così crudelmente, tanto da essere inaccettabile, l'amore tra due persone".