Ares Ambiente ha recentemente ottenuto un’importante autorizzazione che amplia i suoi servizi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, segnando un ulteriore passo avanti nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica.



Ares Ambiente ottiene l’Iscrizione in Categoria 1 Classe F

Grazie all’iscrizione dei propri mezzi in Categoria 1 Classe F dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale della Lombardia, Ares Ambiente ha raggiunto un traguardo significativo nella gestione e nel trasporto dei rifiuti urbani. Questo riconoscimento conferma la conformità dell’azienda alle normative vigenti, permettendo al Gruppo di operare in piena legalità e trasparenza. La gestione dei rifiuti urbani in Italia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, noto anche come “Codice dell’Ambiente”. Il decreto stabilisce i principi fondamentali per la gestione dei rifiuti, con l’obiettivo primario di tutelare l’ambiente e la salute pubblica. I pilastri della strategia nazionale per ridurre l’impatto ambientale dei rifiuti includono la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia.



Ares Ambiente amplia i servizi di gestione dei rifiuti urbani

L’autorizzazione ottenuta da Ares Ambiente, in particolare, permette all’azienda di gestire una vasta gamma di rifiuti urbani, in conformità con le normative specificate nei paragrafi 4.2 dell’allegato 1 al Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2008 e successive modifiche del 13 maggio 2009. Ciò consente all’azienda di offrire servizi più completi ed efficienti, affrontando le sfide della raccolta e del trasporto dei rifiuti con soluzioni innovative e sostenibili. L’ampliamento dei servizi aziendali rappresenta un contributo significativo al miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti in Italia. Attraverso una gestione responsabile e sostenibile, l’azienda si pone come un punto di riferimento nel settore della sostenibilità ambientale e della tutela del territorio. Questo passo avanti non solo rafforza la posizione di Ares Ambiente nel mercato, ma sottolinea anche il suo impegno continuo verso pratiche ecologicamente sostenibili e la protezione dell’ambiente per le future generazioni.