Little Bigger, piccole star crescono: nuovo singolo in arrivo

Dopo la pubblicazione dei singoli 'Fuori per sempre' e 'Strada' Little Bigger è a lavoro su un nuovo singolo dal titolo ''Scu0l4 fr33style'' in uscita a marzo. ''Voglio trasmettere carica e far comprendere alla gente le emozioni che provo scrivendo e cantando'' - spiega il piccolo cantante calabrese.

Little Bigger pseudonomo di Vito Giotta, ragazzo castrovillarese, nato il 3 novembre 2006 a Cosenza, all’età di 6 anni inizia ad ascoltare musica rap e trap e si appassiona sempre più alla musica ed a cantanti come Rocco Hunt, Clementino ed in seguito Sfera Ebbasta, Ghali, IZI, Dref Gold, Junior Cally .

Nel 2018 in occasione di un Casting selettivo incontra Claudio David, un talent scout ed artista televisivo, che dopo averlo ascoltato ed aver testato il suo talento a riuscire a trappare e scrivere testi da se stesso, unisce il suo talento a quello di un noto Dj romano Dyox come producer. Claudio David diventa agente del ragazzo ed insieme decidono il nome d’arte ( Little Bigger).

Inizia un meraviglioso percorso, il primo brano intitolato “Piskello” verrà presentato a Febbraio durante la trasmissione sportiva ” Gold Derby” della Tv Locale Lazio Gold e supererà la selezione online del Format “Cantando” Di Stefano Jurgens con Gianluca Sole e Silvio Pacicca e riuscirà ad arrivare alla finale svoltasi il 22 Luglio 2018 a Roma al Teatro Parchi della Colombo.

Nel frattempo la realizzazione del secondo inedito “Fuori X Sempre” in uscita il 29 settembre 2018 su Star Compilation 2018 seconda edizione. Little Bigger verrà poi intervistato anche da Radio RPL ospite del programma di Sammy Varin e Lidia Laudani , Radio Nord Castrovillari ospite del programma di Angelo De Vincenzi.

Si è esibito il 27 Maggio 2018 al VII Memorial Avv. F. De Biase a Castrovillari, durante il saggio di danza della scuola Fly Dance Accademy di Castrovillari, il 14 Luglio alla manifestazione di “Capena tra le stelle”, in cui si è tenuto anche il Concorso Nazionale di bellezza “Miss Venere Lazio 2018”.