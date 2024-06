Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 14 giugno nelle radio

“Mi Diamante” è il nuovo e atteso singolo del poliedrico artista Junior Luis, sui principali stores digitali e dal 14 giugno nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti attuali e di tendenza, dalla forte ispirazione latina che strizza l’occhio alle radio. Melodie ben strutturate e curate nei minimi dettagli con un potente ritornello che entra in testa sin dal primo ascolto, su cui scivola l’interpretazione vocale di Junior Luis che evidenzia la sua forte personalità. Il brano narra di un incontro causale che si evolve in una passione sfrenata e coinvolgente.

L’artista è seguito dall’esperto manager musicale Gabriele Schifanella, fondatore della GS MANAGEMENT ITALIA, tra i leader nello scoprire e accompagnare talenti nel mondo discografico italiano, con la preziosa collaborazione di Concetto Cardì.

Guarda il video

https://youtu.be/Y9FEDVXH010?si=NeMOnlkxCg4cvnp1

Storia dell’artista

Un giovane artista catanese classe 1988 ovvero Luigi Junior Compagnino, in arte JL (Junior Luis). Junior Luis ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica alla tenera età di undici anni, scrivendo il suo primo testo musicale ispirato dai “dolci sospiri” degli amori adolescenziali. Una delle sue più grandi fonti di ispirazione è stato Mango, celebre cantautore lucano scomparso nel 2014 ma rimastogli sempre nel cuore come una sorta di spirito guida.

Da lui ha mutuato la tendenza agli stili rock e pop, con il sound inconfondibile della musica italiana, ma senza mai rinunciare all’influsso latino-americano, agli stili rap e funk. Una commistione di stili ben amalgamati fra loro che rende JL unico nel suo genere, grazie alle sue rime e ai suoi versi inconfondibili. Nel 2017 JL parte alla grande pubblicando il primo singolo “Non ti penso”, apprezzatissimo per la sua sonorità da hit, testo e metrica davvero coinvolgenti. Prosegue con “L’amore vuole amore”, un duetto d’eccezione con Francesco D’Aleo che gli garantisce oltre due milioni e mezzo di visualizzazione su YouTube, traguardo notevole per un artista giovane come lui. La sorpresa, in termini di sonorità, arriva con la fantastica ballata “Parlerò di te”, con cui si rivolge a un pubblico vasto raccontando la “poesia dei sensi” che è l’amore in modo soave ed elegante.

A inizio 2019 esce poi “Dimmi cos’è”, pezzo che in molti hanno definito come candidato ad essere una hit estiva, non soltanto per il suo ritmo accattivante ma per un testo allo stesso tempo allegro e romantico. Sulla scia dell’allegria Junior compone il brano con cui si afferma definitivamente, ovvero “Non te la tirare”, che tra le altre cose ha ottenuto premi e riconoscimenti sia sul web che in eventi musicali. Qui JL parla del vissuto nell’anno corrente, della vanità di molti soggetti in un racconto che sviscera tutti i paradossi della realtà sul web con il sorriso sulle labbra e l’ironia che lo contraddistingue.

Il suo settimo singolo si chiama “Selfie” e vede la partecipazione della bellissima (e bravissima) Claudya Stella. Le due voci si intrecciano alla perfezione completandosi a vicenda in un mix perfetto tra soave e graffiante in una sonorità prettamente funk. Junior vede concretizzarsi un’ascesa sia in termini personali che professionali e lo dimostra al meglio con un

testo che trasuda maturità e consapevolezza, insieme a un sound rifinito e sempre più coinvolgente. Ed è questo il bello di JL: non è mai uguale a se stesso, cresce e si rinnova di continuo portando una costante ventata di freschezza insieme ad ogni suo brano.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/1lckxmxDPjQHkBz44amEXF?si=11a8dcc0cb594

Facebook: https://www.face3cdbook.com/profile.php?id=100071798839322

TikTok: https://www.tiktok.com/@juniorluisreal?_t=8n93t8b5D6G&_r=1

Instagram: https://www.instagram.com/juniorluis_real