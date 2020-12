Dopo un lungo periodo di assenza, interrotto dal singolo apripista “Cellule Impazzite”, Il Nucleo rilascia il quarto capitolo della propria carriera discografica, dal titolo “Oltre”, uscito il 7 dicembre, assieme a singolo e videoclip del brano omonimo.

La nota band tornata in attività con tutta la formazione originale a fine 2018 (Andrea Zanichelli - voce e chitarra, Marcello Presi - chitarra, Mauro Buratti - basso e synth, Luca Canei - batteria), proprio nel ventennale della nascita della band, torna dunque con un nuovo album di inediti, realizzato per intero nella propria città natale, Reggio Emilia, in modalità del tutto indipendente, con la produzione artistica a cura del leader della band, Andrea Zanichelli. In tutto dieci nuovi episodi con la consueta componente indie-rock mescolata all’elettronica, elaborando un percorso iniziato con il primo disco “Meccanismi”, datato 2003. Il nuovo album, è accompagnato dall’uscita dall’omonimo singolo “Oltre”, scelto da Il Nucleo poiché ritenuto il brano-ponte per eccellenza fra la produzione precedente della band ed il materiale del nuovo progetto, dunque quello con i tratti più distintivi che hanno fatto conoscere la band emiliana al grande pubblico.

Per presentare questo singolo, Il Nucleo ha realizzato, in collaborazione con Emilia Produzioni e con la regia dello stesso Andrea Zanichelli, il videoclip di “Oltre”. Le riprese sono state effettuate interamente nei meravigliosi territori del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco - Emiliano.

Biografia

Il Nucleo nasce nel 1998, anno in cui Andrea Zanichelli, Luca Canei, Mauro Buratti e Marcello Presi decidono di mettere in piedi una nuova band e di provare a miscelare la loro attitudine rock a quella elettronica. Dopo tre anni di concerti e alcuni Ep autoprodotti avviene l'incontro con il produttore Luca Pernici durante un'esibizione al concorso Rock Targato Italia, incontro che porterà ad una lunga collaborazione artistica nella realizzazione dei primi tre album della band. Nell'Aprile 2003 esce "Meccanismi"(BMG), primo capitolo discografico, dal quale sono estratti i due singoli di successo "Sospeso" (uno dei brani più trasmessi in radio dell'estate 2003) e l'omonima "Meccanismi". Il disco d'esordio riceve un'ottima accoglienza e porta Il Nucleo a partecipare ad importanti trasmissioni televisive, come Festivalbar e Top of The Pops, inoltre i videoclip dei due singoli entrano in alta rotazione in tutte le tv musicali.

Nel 2005 esce il secondo album, "Essere Romantico" (BMG/Sony), anticipato dal fortunato singolo "27 Aprile", che entra in classifica e coglie un ottimo riscontro radiofonico. Nel tour che segue l'uscita di Essere Romantico, la band partecipa anche come opening act ai concerti di Lenny Kravitz, Luciano Ligabue (fra cui il concerto- evento al Campovolo di Reggio Emilia del 10 Settembre 2005), Tim Tour 2005 e Coca Cola Live MTV. Nel 2008 esce il terzo album "Io Prendo Casa Sopra Un Ramo Al Vento" (Riservarossa/Warner). L' album è anticipato dal singolo "Cambiano Le Cose", che ottiene un ottimo riscontro in tutte le radio e tv musicali. Nell'estate 2008 Il Nucleo apre tutte le date del nuovo tour negli stadi di Luciano Ligabue, esibendosi anche allo stadio S.Siro e all' Olimpico di Roma. La title- track "io prendo casa sopra una ramo al vento" viene scelta come colonna sonora dello spot televisivo campagna Smemoranda 2008-2009.

Nel 2018, dopo una lunga pausa, in occasione del ventennale della nascita della band, il Nucleo decide di tornare all'attività, componendo nuovo materiale, raccolto nel nuovo album di inediti “Oltre” (Latlantide), uscito il 7 dicembre 2020, e anticipato dai singoli “Cellule Impazzite”, “Cammina Con Me” e “Oltre”. Per quest’ultimo singolo la band ha girato un videoclip con riprese effettuate per intero all’interno del Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.

Social: https://www.facebook.com/ilnucleo