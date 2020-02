Singolare iniziativa per una scuola del potentino: per ovviare all'eccessivo numero di assenze degli studenti, il consiglio d'istituto approverà una norma per cui le assenze superiori al numero di 15 andranno recuperate in lavori socialmente utili nei mesi di Luglio e Agosto.

Nessun problema di violazione di diritti, assicurano dalla dirigenza, perché le scuole hanno obbligo e possibilità di intervenire con strategie didattico-educative in autonomia, studiando la situazione della propria scuola.

Studente avvisato, mezzo salvato.