Ricordate lo scorso anno, durante il lockdown, l'idea tutta abruzzese, proposta dal maestro di sax, clarinetto e flauto traverso Narciso D'Urbano, originario di Casalincontrada, che insieme ad altri musicisti del Paese della musica, si è incontrato in maniera virtuale per iniziare e portare avanti un progetto che sta avendo grande successo, rievocando un po' quella che è la storia musicale di Casalincontrada?

Ebbene, proprio come lo scorso anno, "Li Sunature de lu Casale" SABATO 10 LUGLIO daranno vita a un vero e proprio spettacolo in Piazza a Casalincontrada, ovviamente rispettando tutte le normative anti-COVID, quasi a voler dare un input per la ripartenza degli spettacoli!

Si possono seguire gli aggiornamenti tramite la Pagina Ufficiale di Facebook del gruppo (https://www.facebook.com/107511300943181).

Lo spettacolo avrà come patrocinio il Comune di Casalincontrada e la manifestazione sarà possibile proprio grazie al Sindaco e a tutta l'Amministrazione Comunale.

La cittadinanza è invitata a partecipare! E allora l'appuntamento è in Piazza a Casalincontrada, SABATO 10 LUGLIO ALLE ORE 21.30!

Perché la musica non si spegne 🍀🎵