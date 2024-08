Il brano del duo messinese dal 9 agosto nelle radio.

“Ufficio Sinistri”, il primo singolo ufficiale dei Malanøva uscito nel giugno del 2024 e edito da Musitalia, è sui principali stores digitali e dal 9 agosto nelle radio in promozione nazionale. Il brano è stato composto dai due musicisti in uno dei periodi critici della vita di un giovane, quello della fine del percorso universitario. Il brano punta a coinvolgere l’ascoltatore nello stato d’animo d’incertezza esistenziale e timore per il proprio futuro insita nella nostra epoca contemporanea, tramite le sue sonorità che guizzano tra i toni tristemente sognanti tipici della new wave e le dure distorsioni che richiamano la scuola indie rock italiana.

“Ufficio Sinistri” narra la storia di un ragazzo che teme per la propria sorte incarnando i propri tormenti nell’inquietante figura dell’Uomo grigio, descritto nel brano come il “mostro” a cui egli deve resistere per evitare di soccombere ad un’esistenza vuota e sterile.

Il brano è stato composto e realizzato interamente utilizzando l’attrezzatura casalinga di Leonardo Mondello, Emanuele D’Angelo e Ivan Mondello, collaboratore sul palco e in studio dei due musicisti messinesi.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/track/2hJKEJEc5HQFaY7kiDLgTT?si=1c766ed46e454ed0

Storia della band

I Malanøva sono un gruppo musicale formatosi a Messina nel 2022, composto da Leonardo Mondello (in arte Capitanossa, autore e cantante) e da Emanuele ‘Lele’ D’Angelo (in arte Spyral, chitarrista e produttore). I due artisti si conobbero quasi per caso per le strade di Messina quand’erano ancora due svogliati studenti universitari, iscritti a due facoltà molto diverse tra loro, rispettivamente lettere e ingegneria, e fu la musica a unirli, in particolare la comune passione per band come i Tool e gli italiani Verdena. Dopo un primo periodo di attività saltuaria e poco costante, i due musicisti si esibirono debuttarono ufficialmente nel maggio del 2023, in un concerto organizzato in collaborazione con altri artisti messinesi, portando per la prima volta sul palco gli arrangiamenti acustici dei loro primi brani originali, frutto della penna di Leonardo e della chitarra di Lele. Dopo l’estate del 2023, a seguito di altre esibizioni svoltesi nella città di Messina e nelle prossimità della provincia messinese, i due musicisti capirono di voler prendere in mano il loro progetto creativo, consci del fatto che per l’artista la musica è prima di tutto una necessità espressiva, decisero dunque di portare a termine il loro tortuoso percorso di studi per poi dedicarsi con maggiore frequenza alla loro attività musicale. Il loro primo singolo è uscito nel maggio del 2024, seguito da un release party al quale hanno partecipato tramite il tradizionale passaparola circa un centinaio di giovani messinesi. Il gruppo è attualmente sotto contratto discografico con Musitalia, ed è al lavoro per la produzione dei loro prossimi brani.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61563305553406

Instagram: https://www.instagram.com/malanovamusic

YouTube: https://www.youtube.com/@malanovamusic