Da venerdì 20 marzo in radio, sulle piattaforme streaming e negli store digitali “Rondine” il nuovo singolo di Yharon. Il brano racconta la storia d’amore di una coppia che vive un rapporto a distanza.



A proposito del brano, l’artista commenta: «La canzone vuole trasmettere all’ascoltatore quella mancanza che si prova quando due persone, unite dall’amore, non hanno la possibilità di vedersi e condividere ogni giorno il quotidiano. La metafora della rondine è l’esempio più giusto e d’impatto per descrivere la sensazione della mancanza e soprattutto la voglia di “volare via come le rondini ogni volta che la coppia si riunisce”».



Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Maurizio Ghiotti, girato in provincia di Milano.

Shiaron Isabella Belloni in arte Yharon, nasce il 12 gennaio 2002 a Lelystad (Paesi Bassi). Adesso vive a Milano, città che l'ha avvicinata al mondo della musica rap.

La musica per lei rappresenta la sua salvezza perché l'ha aiutata a uscire dal circolo vizioso del bullismo, è l'unico modo per far capire agli altri chi è Yharon. All'età di 8 anni scrive la sua prima canzone e inizia a partecipare a diversi eventi. A 12 anni vince i regionali di danza Hip Hop e in seguito scrive il brano "Yeah".

Nel 2016 esce "Il buio" in collaborazione con Irene Arabia, brano contro la violenza sulle donne. Nello stesso anno esce "Resta qui", canzone che parla di amore, accompagnato da un video girato a Torino.

Nel 2017 esce "Non fermarti" con il featuring di Esa.

Nel 2018 con il brano "Musica" vince due premi musicali e si aggiudica il terzo posto di Area Sanremo e Premio FIM Music 2017.

Negli anni oltre a scrivere canzoni, ha aperto i concerti di Lowlow, Mostro, Ensi, Nitro, Cristian Marchi, Blocco Boys, GionnyScandal, Lazza e tanti altri.

Il 20 marzo 2020 esce "Rondine" il nuovo singolo, accompagnato da un video girato a Milano.