In diminuzione l'ultimo dato sul numero di contagiati da Covid in Italia che ieri sono stati 953 nelle ultime 24 ore, ma il numero di tamponi effettuati è stato di 45.914 (circa 22mila in meno rispetto al giorno precedente), con il totale dei casi che adesso è arrivato a 260.298.

Nel dato pubblicato oggi, oltre alla Valle d'Aosta, anche Basilicata e Molise registrano zero contagi, mentre prima è il Lazio con 146 nuovi casi, seguita da Emilia-Romagna e Veneto con 116 e Lombardia con 110.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 19.195. Tra i positivi, 65 (4 in meno di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 1.045 (74 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 18.085 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (697 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 205.662, in aumento di 192 rispetto al dato di domenica. Oggi i morti sono 4, con il totale dei decessi che sale a 35.441.



Questa mattina allo Spallanzani di Roma è iniziata la sperimentazione del vaccino italiano che Nicola Zingaretti, presidente della regione Lazio, lo ha indicato come un bene comune a disposizione di tutti coloro che ne avranno bisogno.

La Regione seguirà passo dopo passo il processo di sperimentazione, per arrivare il prima possibile alla distribuzione, prevista per la prossima primavera... se non ci saranno problemi.

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, quella di oggi è una notizia importante: "Oggi è iniziata la sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano. Le intelligenze e la ricerca del nostro Paese sono al servizio della sfida mondiale per sconfiggere il Covid". Questa la sua dichiarazione affidata a Facebook.