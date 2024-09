Il giornalista cinematografico Marcello Strano sarà in giuria per la seconda edizione del “Sikania Film Festival”, che si terrà il 21 settembre alle ore 20:00, presso il Teatro Nelson Mandela di Misterbianco.

Confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del cinema indipendente e delle nuove tendenze cinematografiche, dopo il successo della prima edizione, il festival si propone di celebrare il talento e la creatività di registi emergenti provenienti da tutto il mondo.

La serata sarà arricchita da proiezioni, premiazioni e momenti di confronto tra professionisti del settore e pubblico in sala. Non solo, sarà un’importante occasione per sottolineare il legame tra la cultura cinematografica e il territorio siciliano, da sempre fonte di ispirazione per storie intense e suggestive.