Ad ottobre 2023 Giovanna Pezone (in arte Johanna) ha partecipato al programma televisivo Happy Family su Rai Due, trasmissione condotta dai Gemelli di Guidonia (tra cui Eduardo suo allievo) ed Ema Stokholma, esibendosi rigorosamente live.

La nota vocal coach nasce a Napoli l’11/01/1979 ma vive a Tivoli, in provincia di Roma, dove ha le sue due Accademie, una di strumenti musicali ed una di canto. Si Diploma come operatore dei servizi sociali, ma la sua passione la porta a diplomarsi in Canto nel 2003, con votazione 100/100 presso l'accademia Musicale Scuola David di Torino. Attestato di frequenza (2004 al 2009) dell'accademia Canto musica e Spettacolo CMS di Torino. Attestati di frequenza di numerosi corsi e stage frequentati presso l'Accademia di Canto musica e Spettacolo CMS di Torino. Diploma di abilitazione all'insegnamento di Canto (2009), Master in America presso il college Collectica di New York con la Vocal Coach Susan Didrichsen, insegnante di Alicia Keys.

Inizia i suoi studi al conservatorio di Santa Cecilia come Cantante Lirica per poi, grazie all' incontro della sua Insegnante Marcella Amoruso, spostarsi allo studio del Canto Gospel entrando dal 1999 al 2003 nella scuola David per poi proseguire dal 2004 al 2009 nell'Accademia di Canto musica e Spettacolo CMS di Torino. Durante questi anni Johanna ha frequentato numerosi corsi e stage fino al conseguimento del Diploma di Canto per poi conseguire l'abilitazione all'insegnamento del Canto. Durante gli anni che vanno dal 1999 al 2007, Johanna ha fatto parte, come solista e corista, del Coro Gospel David esibendosi in teatri e nelle piazze delle più importanti città italiane come a Napoli (Teatro Cilea, Base Nato di Lago Patria, Piazza plebiscito), Roma (Chiesa Evangelica internazionale), Milano, Torino (teatro Vadocco con Neja), Venezia (Piazza san Marco), Catanzaro (Teatro Politeama e auditorium) insieme a numerose esibizioni all'estero nella patria del canto spiritual gospel (Stati Uniti e Canada dove ha potuto cantare con cantanti del calibro di Cece Winans e Kirk Franklin). Nel 1999 al Palatenda di Fiuggi per la manifestazione Hosanna Music, partecipa alla registrazione live del video e del cd “We offer praises” con un pezzo in lingua italiana per aprire il terzo millennio in una produzione statunitense e nello stesso anno esce il primo cd dal titolo “Una voce sola”.

Nel 2001 al Palapartenope di Fuorigrotta di Napoli partecipa alla registrazione dal vivo del Cd “Una voce sola” - live effettuata nel corso dell'evento “Napoli per Gesù”, dove le potenzialità vengono valorizzate grazie agli arrangiamenti dei brani, realizzati da Tom Brooks e Fabio Ambrosino.

Nel 2003 al Teatro Cilea di Napoli partecipa all'attesissimo concerto “Rinascita” che segna un nuovo modo di impiegare la forza “coro”, considerandola come una forma di orchestra affiancata da quella strumentale che suona con noi.

Nel 2005 al teatro Politeama di Catanzaro per la replica del Concerto Rinascita e nello stesso anno anche un’esibizione al Auditorium sempre della stessa città. Nell'anno 2006 poi la parentesi americana negli Stati Uniti ed in Canada. Dal 2007 al 2016 si è dedicata all'insegnamento del Canto con lezioni private. Da Novembre del 2016, Johanna ha poi deciso di aprire la Cuore in Musica Academy, della quale è presidente e Vocal Coach. Cuore in Musica Academy nasce con lo scopo di diffondere la cultura e la formazione musicale in tutte le loro forme e i loro aspetti: Favorire e sostenere la tradizione della cultura musicale che, nascendo dallo studio del Canto e della Musica, migliori nei fruitori la cognizione dell'arte e si proponga come risorsa di promozione umana e sociale, con l'istituzione e la gestione di una Accademia di Canto, coro Gospel e Musica al fine di avvicinare gli utenti all'approfondimento delle varie specificità pratiche e teoriche delle suddette discipline. Cuore in Musica Academy vanta collaborazioni all’estero con la New Dance Generation, collaborazione che ha permesso a due suoi allievi di esibirsi durante lo Show organizzato in Belgio dalla stessa Accademia oltre a numerose collaborazioni con esperti del settore e case discografiche.

Johanna a luglio 2017 ha fatto parte del Cast nella realizzazione del Videoclip “Fenomenale” di Gianna Nannini. Da Settembre 2017 a Giugno 2018 ha insegnato canto presso l’AccademiaMusical.it al Teatro Aldo Fabrizi di Morlupo. Da Dicembre 2017 presso la Dream Ballet del Maestro Raffaele D'ausilio di Villaricca (NA) ha curato e preparato un gruppo di cantanti per un importante progetto Discografico e da Settembre 2018 si è occupata a tempo pieno dell’insegnamento del canto presso la stessa struttura dove ha continuato fino a settembre 2019.

Johanna nell’arco degli anni è stata chiamata a far da Giudice in numerosi eventi e Concorsi Canori Nazionali e Esteri. A Giugno 2021 l’Accademia a vinto L’Europa Song Contest che si è tenuto a Rust in Germania con il Gruppo VITA e la canzone MI ALMA, gruppo composto da sette elementi curati personalmente. A Novembre 2021 ha ricevuto il premio Medaglia d’Oro Maison des Artistes presso l’Università La Sapienza di Roma. A settembre del 2022 partecipa in una trasmissione in onda su Rai Due. A Gennaio 2023 assume anche l'incarico di Talent Scout per l'etichetta Discografica MMLine Production Records della Manager Maria Totaro. Grazie a questa collaborazione ad oggi oltre dieci ragazzi sono stati firmati dalla stessa Manager e sono attualmente in produzione e promozione discografica. Ad oggi si occupa a tempo pieno di Cuore in Musica Academy dove ospita allievi di tutta Italia, svolge Master di approfondimento sul suo metodo d’insegnamento e si occupa della preparazione specifica di artisti per provini e produzioni discografiche.