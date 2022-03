Nel secondo tempo di Juventus - Villareal, Unai Emery ha messo in atto la mossa chiave per aggiudicarsi la partita. Quale? Quella di giocare come abitualmente gioca la Juventus in questa stagione. Come? In contropiede.

Una mossa che ha messo in braghe di tela la squadra di Allegri che dal 45' in poi si è trovata a gestire la palla senza sapere che farne, visto che il Villareal aspettava i bianconeri nella propria area, per poi cercare l'occasione giusta per ripartire... l'unica cosa che quest'anno i bianconeri riescono a fare con un certo successo, anche grazie ad una notevole dose di fortuna che finora li aveva supportati.

A dirla tutta, il Villareal fino ad un quarto d'ora dalla fine della partgita non egra stato per nulla pericoloso o quasi... esattamente al pari della Juventus... poi Emery ha messo in campo Gerard Moreno e la partita è cambiata.

Il Sottomarino Giallo va in vantaggio al 78' su calcio di rigore concesso per un netto fallo di Daniele Rugani su Francis Coquelin, Wojciech Szczęsny intuisce e tocca il pallone, ma non riesce a evitare il gol di Gerard Moreno.

All'85', sugli sviluppi di un corner, arriva anche il raddoppio con Pau Torres, mentre il 3-0 è conseguenza di un altro rigore per fallo di mano di De Ligt, realizzato questa volta da Arnaut Danjuma.

Il Villareal di Unai Emery vola così ai quarti dopo aver vinto lo scorso anno l'Europa League, mentre la Juventus dice addio alla Champions League agli ottavi di finale... per la terza stagione di fila.

Quasi incredibili le parole di Allegri nel commentare la prestazione della sua squadra a fine partita:

"Abbiamo giocato bene per gran parte della gara, dobbiamo accettare questa brutta sconfitta, perché dispiace. Ma ai ragazzi non posso rimproverare assolutamente niente: faccio i complimenti a Emery e al Villarreal perché hanno giocato una partita giusta. La loro intenzione era portare la partita forse ai supplementari o sfruttare l'episodio, e ci sono riusciti nel modo migliore; noi siamo stati un po' troppo ingenui".







Crediti immagine: twitter.com/VillarrealCF/status/1504227512699793408