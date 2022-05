Un brano malinconico sulle ombre del passato che tormentano fino allo sfinimento.

In radio dal 13 maggio 2022.

Ga in questo nuovo brano racconta la sua storia, ma lascia che le parole si adattino a tutti quelli che come lei hanno provato un dolore profondo. Il passato torna a bussare ogni giorno alla sua porta trascinandola in turbinio di pensieri negativi che le impediscono di concentrarsi sul futuro e sulla versione migliore di se stessa.





Radiodate: 13 maggio 2022

Etichetta: Orangle Srl

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it





CONTATTI SOCIAL

INSTAGRAM: www.instagram.com/ga18080/

SPOTIFY: open.spotify.com/artist/6luz0TrzyU4La1oSQhoxAj



BIO

Gaia Mauro, in arte Ga, è un’artista emergente che nasce a Milano il 18 agosto 2003. Fin da piccola la musica l’ha accompagnata ovunque aiutandola in ogni momento della sua vita. Grazie all’aiuto di un suo amico con cui ha scritto la sua prima canzone ha trovato il coraggio di tirare fuori il mondo che tiene nascosto dentro di lei.

Segue corsi di canto da 4 anni e qualche mese fa ha pubblicato il suo primo singolo “Le solite storie” con un video musicale.