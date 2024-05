Gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams, già a bordo della CST-100 Starliner in attesa del lancio, sono dovuti uscire dalla navicella e tornare negli alloggi dell'equipaggio, dopo la decisione di annullare la procedura.

Lo stop è arrivato dopo che le squadre di controllo hanno rilevato un comportamento anomalo della valvola di regolazione della pressione nel serbatoio dell'ossigeno liquido dello stadio superiore Centaur del veicolo di lancio ULA Atlas V.

I tecnici stanno analizzando i dati per comprendere il problema e determinare eventuali azioni correttive. I responsabili della missione si riuniranno per decidere i prossimi passi e le potenziali tempistiche per un altro tentativo di lancio, la cui prima finestra è indicata a venerdì 10 maggio.





Crediti immagine: twitter.com/BoeingSpace/status/1787689554905833889/photo/1