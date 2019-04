Buone notizie dal Salone del Mobile per l'arredo e il design per uffici italiani in Russia: aumentano le ricerche online del +30% secondo Yandex, il principale motore di ricerca, dai dati mostrati da Giulio Gargiullo esperto di business fra Italia e Russia.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Promos Italia mostrano un aumento dell'export del +98,2% per il segmento arredo ufficio made in Italy nella Federazione Russa.