Annunciato il seguito di un "cult movie" degli anni 80: Il principe cerca moglie, titolo originale Coming to America. A realizzarlo saranno gli Amazon Studios che ne ha acquisito i diritti da Paramount Pictures.

Coming 2 America, questo il titolo della nuova pellicola che avrà anche in questa ripresa Eddie Murphy come protagonista nei panni di Akeem, sarà disponibile in tutto il mondo su Prime Video il 5 Marzo 2021.

In Coming 2 America, Akeem, pronto a diventare re di Zamunda, scoprirà di avere un erede e tornerà a New York...