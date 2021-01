Dopo l’uscita dei due singoli Fight For (Never Give Up) e L’Amore Tou, arriva Let’s Move, il nuovo brano dell’artista Salentina Debora Quarta in arte Debbie.

L'energia di Debbie continua a fluire con un altro stile e altre sonorità in questo nuovo lavoro, dove mostra appieno le sue molteplici sfaccettature e lo fà con il ritmo fresco del Soul Calypso.

Il Soul Calypso o Soca è un genere musicale che ha avuto origine a Trinidad nei primi anni ’70.

Un testo diretto e tagliente, che non fa sconti, dove Debbie interpreta la realtà circostante, una protesta politica e sociale, sociale perché è rivolta anche a tutte le persone che tendenzialmente "si alzano la mattina e si lavano due facce", un’esortazione, a svegliarsi, ad aprire gli occhi, a darsi una mossa, a darsi da fare, senza ipocrisie e fronzoli.

La produzione è stata affidata come sempre alla Rockin Production di Giuliano Drummer, mentre per il mix ed il master si ringrazia il MANQC Studio.

Let’s Move è disponibile sul canale Youtube dell’artista, mentre sui digital stores uscirà prossimamente.





Promozione affidata a Rising Time Magazine.