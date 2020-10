Joe Biden, via social, dichiarava che Donald Trump avrebbe fatto tutto il possibile per non ricordare agli americani che in seguito alle scelte da lui fatte per contrastare la pandemia, negli Stati Uniti sono morte oltre 200mila persone, 26 milioni sono i disoccupati e 1 piccola impresa su 6 rischia di chiudere definitivamente.

E adesso che Trump, così come sua moglie, ha contratto l'infezione, probabilmente avrà modo di capire che la malattia non è così irrilevante come invece finora aveva fatto credere con le sue scelte e le sue dichiarazioni.

L'unico comunicato ufficiale rilasciato dalla Casa Bianca sulla malattia di Trump che al momento risulta leggermente sintomatico, è quello di Sean Conley, medico della marina e attualmente medico personale del presidente, che ha dichiarato che Trump è in grado di poter svolgere normalmente i compiti relativi al proprio incarico.

In ogni caso, il vicepresidente Pence è risultato negativo al tampone, così come lo sfidante democratico alle presidenziali, Joe Biden che, dopo aver fatto gli auguri ai coniugi Trump, ha dichiarato di sperare che quanto accaduto (a Trump) serva da promemoria: indossate una mascherina, mantenete le distanze e lavate le mani.





I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.