“I tuoi occhi color miele di castagno” è il nuovo singolo dell’eclettica cantautrice MOMMO, sui principali stores digitali e dal 15 dicembre nelle radio italiane in promozione nazionale. È un brano Indie-Pop che cattura l'attenzione fin dalla prima nota. Con un titolo intrigante e suggestivo, il brano promette di portare l'ascoltatore in un viaggio musicale unico. Le prime battute sono una dichiarazione di intenti, si gioca a cuori scoperti, senza sotterfugi, semplice e diretto, solo come l'amore vero può permettersi di essere.

La voce di MOMMO è calda, nitida e cristallina e permette ad ogni elemento del brano di brillare e di essere apprezzato. Le armonie sono curate e ben strutturate, creando un equilibrio perfetto tra le varie sezioni del brano. L’arrangiamento, pensato con l'uso di chitarre acustiche e elettriche e il suono del pianoforte classico, conferisce al brano una piacevole sensazione di calore e intimità nella prima parte, ma è dalla seconda strofa che l'arrangiamento è arricchito da una particolare linea di basso e dal suono tipico dell'Hofner (storico basso usato da Sir Paul), e ciò fa di questo brano una hit da poter cantare e ricantare, ad alta voce, ad occhi chiusi e mani al cielo!

Chi ascolta MOMMO per la prima volta, non può rimanere indifferente all'atmosfera che la sua voce riesce a creare nel giro di pochi istanti. Una familiarità unica, come se qualcuno iniziasse a raccontare una storia, con la voce più confortevole del mondo, senza poter distogliere un attimo l'attenzione, prima delle ultime parole. Dritta al cuore, confidenziale, mai invadente; voci e melodie semplicemente efficaci ed emozionanti, che vorresti riascoltare per ore.

“I tuoi occhi color miele di castagno è un brano musicale che racconta la storia di un primo incontro e di un amore che si sviluppa nel corso del tempo. La canzone celebra l'unicità e la bellezza degli occhi castani, evidenziando che, sebbene gli occhi azzurri possano essere considerati rari, gli occhi castani sono altrettanto stupefacenti. Questo brano è un omaggio agli occhi castani, sottolineando il loro fascino e la loro capacità di affascinare e catturare l'attenzione delle persone.” MOMMO



Storia dell’artista

Agnese Mommo, in arte MOMMO, nasce a Velletri in provincia di Roma, il 27 novembre del 1999. La sua passione per la musica viene fuori all'età di soli sette anni, quando iniziò a frequentare un corso di chitarra dopo il catechismo. Quella del canto, fu una scoperta successiva, quando il maestro di musica delle elementari l'ascoltò per sbaglio e le chiese di cantare per le recite scolastiche.

Negli anni queste passioni diventano priorità, tanto da iniziare a lavorare, subito dopo il liceo, per poter autofinanziarsi gli studi presso il "Saint Louis College of Music" di Roma. Questa formazione la aiuta a prendere consapevolezza e la fa crescere artisticamente.

Ispirata da cantautori classici e moderni, tra i quali spicca Cesare Cremonini, inizia a scrivere i propri brani e dopo un periodo da bassista e frontgirl di un trio, inizia la sua carriera da solista nel 2021. Solo lei e la sua inseparabile chitarra, compagna d'avventura e confidente, fonte d'ispirazione di tutti i suoi brani. Proprio nel 2021 pubblica i suoi primi due singoli “Solo raccontare” e “Scegli tu” e nel 2023, partecipando alla seconda edizione del contest canoro “I Visionatici” arriva in finale e sale sul palco del Largo Venue, aggiudicandosi il premio come “Miglior testo” e la produzione del brano presso Studio I Music Room.

Tra live e sessioni in studio e in atto la preparazione di un bellissimo progetto artistico, la scrittura di nuove canzoni e la volontà di fare conoscere il proprio mondo attraverso i propri brani, mondo in cui spera, potersi riconoscere. Tutto questo è MOMMO.





Credits

Produzione: Studio I Music Room - Ivana Pellicanò

Arrangiamento - Mix&Mastering: Matteo Carlini

Pianoforte: Jacopo Carlini

Chitarre: Marco Cataldi

Basso: Matteo Carlini

Instagram: www.instagram.com/mommodicognome

Facebook: www.facebook.com/agnese.mommo?locale=it_IT

TikTok: www.tiktok.com/@mommodicognome

Spotify: open.spotify.com/intl-it/artist/4iEVgfdHKwqtG2ESJ1IIjV?si=wZws41-_TN-up58zKt1h7w/p>