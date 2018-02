06/12/2017 18:51 - Il marito di Roberta Ragusa, accusato dell’omicidio della donna scomparsa nel 2012, ha rinunciato al risarcimento di 8 mila euro per la causa vinta contro il Comune, in cambio di un posto da… (Velvet Gossip Italia)

Asus ZenFone Max Plus: in arrivo per 300 euro!

24/12/2017 06:41 - Asus ZenFone Max Plus è il nuovo smartphone con schermo 18:9 del produttore taiwanese che sta per sbarcare in Europa a un prezzo di circa 300 euro. Non è chiaro se arriverà anche in Italia. (Tech Station)