Se sei un fan appassionato delle serie televisive turche, non puoi perderti gli emozionanti sviluppi che ti aspettano nella prossima settimana di "Endless Love" (Kara Sevda). Questa affascinante serie turca, in onda dal 11 marzo alle 14,10 su Canale 5, continua a tenere incollati gli spettatori con le sue trame avvincenti e i suoi personaggi indimenticabili. Per rivedere gli episodi puoi andare su Mediaset Infinity.



Trama

"Endless Love" narra la storia di Kemal, un giovane proveniente da umili origini, e Nihan, una ragazza di famiglia agiata appassionata d'arte. Il loro incontro casuale su un autobus segna l'inizio di una storia che li porterà ad affrontare sfide impossibili e a vivere un amore travolgente.

Nel frattempo, il padre di Nihan, Onder, si trova in una situazione finanziaria precaria e viene coinvolto in affari con Galip Kozcuoglu e il suo figlio Emir, un individuo ricco e arrogante. Galip propone a Onder di risolvere i suoi debiti in cambio del matrimonio di Nihan con Emir, ma la situazione si complica quando emergono tensioni familiari e segreti oscuri.



Anticipazioni

