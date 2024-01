Una serata tranquilla, un compleanno, finito in tragedia. Una coppia di 23 anni è morta in un incidente nella notte a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, e una terza persona è rimasta ferita. I tre tornavano dalla festa di compleanno della ragazza. La loro auto è finita contro un pilastro di cemento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, insieme alla polizia locale ed al personale del 118. Il giovane rimasto ferito è stato portato nel “Grande ospedale metropolitano” di Reggio Calabria, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

Le dinamiche sono ancora da accertare, i militari stanno ricostruendo l'accaduto, per ricostruire l'incidente e capirne le cause.