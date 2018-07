José 10 anni salva un bimbo che stava annegando, succede a Salerno

Incredibile ma vero, José Roberto 10 anni, salva un bimbo di 3 anni da un probabile annegamento.



Il singolare salvataggio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri all’interno di un lido sul lungomare salernitano.

Il piccolo di 3 anni stava tentando di riempire la pistola ad acqua sul bordo della piscina, in cui è poi caduto.

Josè, che si era tuffato da poco, vedendo che il piccolo si trovava con il viso e il corpo riversi in acqua e con le braccia aperte non ci ha pensato due volte, lo ha così preso in braccio e lo ha consegnato al bagnino.

Dopo i controlli medici di rito, il piccolo è in buone condizioni fisiche.